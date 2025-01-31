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Dünya

ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Suriye'den asker çekebileceği haberlerine ilişkin, 'Birleşik Devletler ordusunun Başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.' değerlendirmesini yaptı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 22:09 - Güncelleme:
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"HER AN GÖZDEN GEÇİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR"

Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." diye yanıt verdi.

Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

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