İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8671
  • EURO
    7,7629
  • ALTIN
    392.962
  • BIST100
    118656
Dünya

ABD askerlerine 1 milyar avro harcadılar

Maliye Bakanlığı'nın Alman medyasına yansıyan verilerine göre, Almanya son on yılda ABD birliklerine yaklaşık 1 milyar avro (1,1 milyar dolar) harcadı. ABD ise geçtiğimiz yıl Almanya'daki birlikleri için 7.2 milyar avro harcadı.

star.com.tr07 Temmuz 2020 Salı 15:54 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:54
ABONE OL

Almanya Maliye Bakanlığı, Sol parti milletvekili Brigitte Freihold tarafından yöneltilen bir soruya, yazılı bir yanıt verdi.

Spiegel'de yer alan açıklamada, inşa çalışmaları kapsamında 648,5 milyon avro harcandığını ve ABD tarafından verilen hasarın temizlenmesi için 333,9 milyon ek maliyetin ödendiği belirtildi.

Buna karşılık, ABD geçen yıl Almanya'daki birliklerine, ev sahibi ülkenin harcadığından 16 kat daha fazla yani 7.2 milyar avro harcadı. ABD üslerinin küçük Alman kasabalarında büyük bir istihdam kaynağı olduğunu ve yerel halka iş sağladığı da ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikini ittifakın savunma harcama hedefini karşılamamakla suçladıktan sonra, Almanya'daki Amerikan birliklerinin sayısını yaklaşık yarı yarıya (25 bin) azaltmayı planladığını söylemişti.

Birliklerin, konuşlandırmaları için milyarlarca para ödemeye hazır olduğunu duyuran Polonya'ya taşınabileceği belirtiliyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.