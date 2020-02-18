ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

star.com.tr 18 Şubat 2020 Salı11:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:44

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD'nin Filipinlerdeki uyuşturucu ile mücadele konusundaki politikalar nedeniyle eski emniyet müdürü politikacı Roland dela Rosa'nın vizesini iptal etmesine karşılık olarak 1999 Konuk Kuvvetler Anlaşmasını sona erdirmekle tehdit etmişti.



ABD'den geri adım atmasını bekleyen Duterte, 'ABD hükümetine fesih bildirimi göndermesini isteyeceğim.' ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Filipinler'de askeri faaliyetler yürüten ABD askerlerine yasal dokunulmazlık ve haklar sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin VFA'yı lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.

Diğer yandan Filipinli yetkililer, VFA'nın feshinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildirimin Washington'a ulaşmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bu bekleme sürecinde her iki tarafın da anlaşmanın sürdürülmesine yönelik karar verebileceklerini söyledi.

İlandalı tecrübeli gazeteci Finian Cunningham, Rusian Today (RT) için kaleme aldığı makalede, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD Güvenlik Sekreteri Mark Esper, dünyanın büyüyen bir güvenlik tehdidi olarak 'Çin'i görmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Cuningham, ABD'nin Çin'i bir tehdit olarak dünyaya sunduğu bir dönemde Asya'daki önemli bir müttefiğini kaybetmesinin büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekti.

Cunigham'a göre, 1945'te biten Pasifik'teki savaştan 20 yıl öncesine dayanan ittifakın, Duterte'nin yüzünü Çin'e dönmesiyle sona ermesinin ABD için utanç verici olabilir.

DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?

ABD'nin Soğuk Savaş sırasında Kominizm'in domino etkisi yapacağından korktuğu için, yıllar süren Vietnam Savaşı'na giriştiğini belirten Cunigham, 'Filipinler'in ABD askeri ortaklığını reddetmesi Amerika'nın küresel statüsüne ciddi bir darbe indirdi.' diyor.

Cunigham'a göre Duterte'nin hamlesi Asya-Pasifik bölgesindeki bazı ülkelere yeni bir yol gösterdi. Washington için bu yol 'yanlış yol' olarak tanımlansa da, bu ülkeler aynı yolu izlemenin zamanı geldiğine karar verebilirler.

Bu da bölgedeki müttefiklik ilişkilerini ve Amerikan askeri varlığında ciddi değişimlere neden olabilir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKASI

ABD, Dela Rosa'yı Duterte'nin binlerce uyuşturucu kullanıcısını 'yargısız infaz' ettirdiği uyuşturucu ile mücadele politikalarının 'uygulayıcısı' olarak gösteriyor.

Geçen yılın sonunda, Duterte de ABD senatörlerinin Filipinler'e girmesini yasaklamıştı.

Bu karar, ABD'nin Duterte'nin uyuşturucu ile mücadele politikasına karşı kampanya yürüten muhalif Senatör Leila De Lima'nın gözaltına alınması ve ABD'nin serbest bırakılmasını istemesi üzerine alınmıştı.

Başkan kabine yetkililerinin ABD'ye seyahat etmesini de engelledi.

KONUK KUVVETLER ANLAŞMASI

Anlaşma, ABD birliklerinin ortak eğitim ve tatbikatlar için Filipinler'e geçici olarak asker ve silah göndermesine olanak sağladı.

Pakt, her iki tarafın da 180 gün içinde yürürlüğe koyacağı yazılı bildirimle feshedilebilir.