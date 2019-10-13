ABD Aynal Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttı
Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
- AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
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