ABD'li yetkili James O'Brien, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'yi işaret etti. Orta Asya'dan gelen malların, Türkiye aracılığıyla ulaştırılacağına dikkat çeken O'Brien, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da "çok yakında" barışın sağlanacağına inandığını söyledi.

ABD, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

O'Brien, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış olması için gerçek bir fırsat görüyoruz. İki tarafın birbirleriyle doğrudan ve arabulucular aracılığıyla konuşuyor olması bizi cesaretlendiriyor." dedi.

Orta Asya'dan gelen malların, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacağı bir ticaret yolunun, bölgedeki tüm ülkeler için "önemli bir fırsat" olacağını belirten O'Brien, "Biz de bunun bir parçası olma fırsatını memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, O'Brien, ilişkileri "barışçıl yollarla sürdürmeme" kararı alındığı durumda, ABD'nin "bu tür bir ticaret yolunun yaratılmasını önlemek için her türlü aracı kullanabileceğini" dile getirdi.

"Bu nedenle taraflarla ne görmeyi umduğumuz ve aksi takdirde olabileceklerin sonuçları hakkında çok açık olduk" diye konuşan O'Brien, tarafların "çok yakında" bir barış anlaşması imzalanmasına ilgi gösterdiğini aktardı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

