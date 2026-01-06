Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberine göre, Karayipler'de Hollanda Krallığı'na bağlı ülkelerden Aruba'yı ziyaret eden Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ABD ile bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttükleri işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Brekelmans, ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirliğini askıya alacaklarını belirterek, bu hamlenin Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Ayrıca Brekelmans, Hollanda donanmasına ait gemilerin artık uluslararası sularda uyuşturucu karşıtı operasyonlara destek vermeyeceğini, sadece kendi kara sularında devriye gezeceğini duyurdu.

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen kişileri "gözaltına almak yerine onlara saldırarak farklı yol izlediğini" aktaran Brekelmans, "Bu tamamen onların kararı, biz bunun bir parçası değiliz." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın 3'ü Hollanda Krallığı'na bağlı ülke olmak üzere Karayipler'de 6 adada kontrolü bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth 14 Kasım 2025'te, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

Hegseth ayrıca, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD ana karasını korumayı, Batı Yarımküre'deki "uyuşturucu teröristlerini" etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

