ABD basını itiraf etti: İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefi çok uzak

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 2. ayında sürerken, ABD'nin saygın yayın kuruluşlarından Washington Post gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Gazetedeki analizde İsrail'in Hamas'ın güçlü kalelerini ele geçiremediği, yeterli sayıda Hamas üyesini öldüremediği, Gazze'deki tünellerini kapatamadığı ve Hamas'ın İsrail topraklarına roket atmasını da engelleyemediğine dikkat çekildi.

Washington Post'a göre İsrail kara harekatının ilk hedefi olan Gazze'nin kuzeyinde dahi kontrolü tam olarak sağlayamadı. Gazze kentinin bazı semtlerinde Hamas'ın yoğun bir hazırlık yaptığı ve şiddetli çatışmalara hazırlandığı da iddia edildi.

Gazeteye göre, Gazze'nin Şucaiyye semti de hala ele geçirilemeyen yerler arasında. Bu semt, İsrail'in 2014'teki Gazze saldırılarında Hamas üyeleriyle en yoğun çatışmaların yaşandığı yer olmuştu. İsrail ordusu Cebaliye'de de kontrolü tam olarak sağlayamadı. Dolasıyla bu bölgelerde en kanlı çatışmaların henüz başlamadığına dikkat çekiliyor.

HAMAS'IN 40 BİNE YAKIN ÜYESİ VAR

Hamas'ın 27 bin ila 40 bin üyesi olduğu ve İsrail'in şimdiye kadar 5 bin Hamas üyesini öldürdüğü tahmin ediliyor.

İsrailli yetkililer, esas hedeflerininse Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve askeri lideri Muhammed Deif olduğunu belirtiliyor. Bu iki ismi bulabilmek için yoğun bir istihbarat faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. İsrailli yetkililer Sinvar ve Deif öldürülünceye kadar operasyonlarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurguluyor.

Washington Post gazetesi Hamas'ın Gazze'nin altına kazdığı tünellerin durumunu da analiz etti. Uzmanlara göre, İsrail bu tünellerin üçte birini ele geçirmeyi ve yıkmayı hala başaramadı.

Hamas'ın İsrail topraklarını hedef alan roket saldırıları azalsa da hala sürüyor. NTV'de yer alan habere göre, Tüm bu veriler dikkate alındığında İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefinden oldukça uzakta olduğu yorumları yapılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'in Hamas'ı tamamen yok etme hedefini sorgulayarak "bu 10 yıl sürebilir" demişti.

Macron şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"İsrail yönetiminin hedeflerini ve nihai amacını daha açık şekilde tanımlaması gereken dönemdeyiz. Hamas'ın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğuna inanan kimse var mı? Eğer hedef böyleyse savaş 10 yıl sürer."

PEKİ SAVAŞ SONRASI HANGİ SENARYOLAR ÜZERİNDE DURULUYOR?

Yine Washington Post'ta çıkan bir analize göre, Biden yönetimi İsrail'i Hamas'ın ardından Gazze'nin kontrolünün Mahmud Abbas önderliğindeki Filistin yönetimine verilmesi için ikna etmeye çalışıyor. Ancak İsrail yönetimi bu fikre sıcak bakmıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD yönetimini Gazze'de yaşayan Filistinlilerin Arap ülkelerine gönderilmesi için iknaya çalışıyor.

Ancak Biden yönetimi bu öneriye karşı. Biden, Gazze'nin işgal altında tutulmasını ve Gazze'de tampon bölge oluşturulmasını da istemiyor.

Gazze'de güvenliğin Arap ülkeleri önderliğindeki bir uluslararası güç tarafından sağlanması da seçenekler arasında.

Tüm bunlar tartışılırken birçok uzman Netanyahu'nun hem Hamas'ın 7 Ekim saldırıları hem de hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasi kariyerinin sonuna geldiği görüşünde.