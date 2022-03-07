ABD basını: Rusya Esed'den paralı asker alıyor

Star Gazetesi 7 Mart 2022 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:02

Amerika merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetine yakın kaynaklara ve Suriyeli bazı basın organlarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın son günlerde meskun mahal çatışmaları için Esed rejimi yanlısı militanları para karşılığında Ukrayna'da savaşmak üzere hazırladığını iddia etti.

Paralı asker sayısının bilinmediğini ifade eden ABD'li kaynaklar, bu militanların bir kısmının halihazırda Rusya'da bulunduğunu ve Ukrayna'ya gönderilmeden önce eğitim görmekte olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca, Rusya'nın paralı asker arayışı geçtiğimiz günlerde Suriye gazetesi Deir Ezzor'a da yansımıştı. Gazetede yer alan haberde, Rusya'nın militanlara 200-300 dolar arasında maaş karşılığında, Ukrayna'da savaş teklif ettiği de belirtilmişti.

Maaş ödemelerinin hangi aralıkta yapılacağı bilinmezken, militanların en az altı aylık bir süre için işe alındığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, Suriye'deki etkinlikleri hala tartışma konusu olan bu militanların, dilini, kültürünü bilmeden Ukrayna'da neler yapabileceği hususunda endişelerini dile getiriyor.

Washington DC'deki Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapan Ulusal Güvenlik Uzmanı Jennifer Cafarella WSJ'ye verdiği demeçte, diğer ülkelerden gönüllülerin de Ukrayna'ya girmesiyle, oradaki çatışmanın yabancı savaşçılar için yeni bir ağırlık merkezi haline gelebileceğini belirtti.

Cafarella, "Rusya'nın Suriye'den getirdiği militanların Ukrayna'ya konuşlandırması, Ukrayna savaşını 'uluslararası alana yayıyor' ve bu nedenle Ukrayna'daki savaşı, özellikle Orta Doğu'da daha geniş bölgesel dinamiklere bağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 52 ülkeden yaklaşık 20.000 yabancının Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya geldiğini açıklamıştı.

Zelenskiy, bu askerler için ayrı bir lejyon kurulmasına dair bir kararname de imzalamıştı.

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