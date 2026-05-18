AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, Wiener Stadthalle'de yapıldı.

Eurovision'a İsrail'in katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda bu yılki yarışmaya katılmadı. Finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı Noam Bettan, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. İsrail temsilcisi, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Yarışmanın finalinde jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara, 'Bangaranga' isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. Soykırımcı İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya 296 puanla üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl da yarışmadan ikincilikle ayrılan İsrail'in halk oylamasında 'hile' yaptığı iddia edildi.

The New York Times gazetesinin araştırmasına göre, Eurovision'da İsrail'in popüler olmadığı ülkelerden bile yüksek oranda oy aldığı tespit edildi. Haberde yer alan finansal kayıtlar, İsrail'in 2018'den beri Eurovision etki kampanyalarına 1 milyon dolardan fazla harcadığını gösteriyor. Bu bütçenin içinde Binyamin Netanyahu'nun "hasbara" (yurtdışı propaganda) ofisinin ayırdığı 'oy teşviki' fonları da var. Bizzat Netanyahu, Instagram üzerinden oylama grafiklerini paylaşarak süreci yönetti.

Yarışma esnasında Filistin bayrakları açılarak, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

BULGAR SANATÇIDAN TÜRKİYE'YE MESAJ

Yarışmayı kazanan Bulgar sanatçı Dara, verdiği bir röportajda Türkçe ifadeler de kullanarak, "Teşekkürler Türkiye, oraya tekrar gelmeyi çok istiyorum. Eşim Türk, vaktim olduğunda neredeyse her hafta (Türkçe) çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

0.99 EURO'LUK OY ORGANİZASYONU

Müzik eleştirmeni Prof. Dr. Michael Kuyucu, Eurovision'daki halk oylamasının yüzde 50 etkili olduğunu belirterek, "Burada internet, SMS ve aplikasyon üzerinden oy veriliyor. Bir oyun bedeli 0.99 Euro. İsrail bu oylamada diasporasını organize ediyor. Azerbaycan'dan bile İsrail'e puan çıktı. Oy veren ülkelerde yaşayan İsrailliler ve farklı gruplar organize edilerek para karşılığı oy kullanmaları sağlanıyor. Yani binlerce, hatta yüz binlerce oyun kullanıldığı düşünüldüğünde ortada çok büyük bir bütçe var. Bunun devlet kaynaklarıyla ya da farklı vakıflarla desteklenmiş olması mümkün. Avrupa Yayın Birliği'nin ana sponsoru İsrail kökenli bir firma. Bu da şüpheleri artırıyor" ifadelerini kullandı.