ABD basını, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yorumladı: Make Ankara Great Again

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askeri varlığını sonlandıracağını açıklamasının yankıları sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın günlük basın brifinginde çekilme sürecinin resmen başladığı açıklanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde, askeri varlığın ise 60 ila 100 gün içerisinde sonlandırılacağı açıklandı.

"Yeniden Büyük Ankara"

ABD basını ise Trump'ın bu kararını kendisinin seçim kampanyasında kullandığı "Make America Great Again" (Yeniden Büyük Amerika) sözü üzerinden yorumlayarak, kararın Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası alınmasına atıfla, "Make Ankara Great Again" (Yeniden Büyük Ankara) şeklinde değerlendirdi.

"Terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceğiz"

ABD Savunma Bakanlığından Suriye'deki ABD varlığı ile ilgili yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye atıfta bulunularak, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edecekleri belirtildi.

"ABD'nin tümüyle çekileceğine inanmıyoruz"

ABD'nin Suriye'deki varlığını sonlandırma kararına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz. ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, konuyla ilgili açıklamasında, "ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı." ifadelerine yer verdi.