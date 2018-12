ABD basını, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yorumladı: Make Ankara Great Again ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası ABD kurumlarından art arda açıklamalar gelirken ABD basını ise bu hamleyi, Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı 'Make America Great Again' mottosu üzerinden yorumlayarak, 'Make Ankara Great Again' ifadesini kullandı.