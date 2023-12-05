ABD basınında Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah yardımı yaptığı iddia edildi

The Washington Post'un Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haberinde, Ukrayna'nın savaşta kullanması için ABD'nin Güney Kore'den mühimmat temin etme çabasına yer verildi.

Ukrayna'nın Rusya'nın geniş topçu cephaneliğiyle rekabet edebilmesine yardımcı olmak için ABD'nin bu ülkeye yüksek miktarlarda 155 milimetrelik top mermisi sağlamak istediği vurgulanan haberde, ABD'nin üst düzey yetkililerinin söz konusu mühimmatı Güney Kore'den temin edebilmek için bu ülkenin yetkilileriyle görüştüğü iddia edildi.

Haberde, Güney Kore'nin ülkedeki yasalar gereği savaş bölgelerine silah ve mühimmat tedarik etmesi yasak olsa da top mermilerini "dolaylı yollardan" gönderilmesi koşuluyla tedarik etmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.



Top mermilerinin 2023'ün başında Ukrayna'ya gönderilmeye başlandığı ifade edilen haberde, "tam miktarı belirtilmeyen bu mermilerin toplamının tüm Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladıklarının toplamından fazla olduğu" iddiasına yer verildi.