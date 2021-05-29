İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York Times'ın şehit olan Filistinli çocukları haber yapması Yahudi lobisini rahatsız etti
Dünya

New York Times'ın şehit olan Filistinli çocukları haber yapması Yahudi lobisini rahatsız etti

New York Times (NYT) gazetesinin, işgalci İsrail'in hain saldırıları sonucu şehit olan Filistinli çocukları manşetine taşıması, ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (Anti-Defamation League-ADL) eski Ulusal Direktörü Abraham Foxman'ı rahatsız etti.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:47
ABONE OL

NYT gazetesi, 28 Mayıs tarihli baskısındaki kapak görselini Filistinli çocuklara ayırarak, "Onlar sadece çocuktu" başlığıyla İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocuklara yer verdi.

ABD'deki Yahudi lobisinin önemli kurumlarından ADL'nin eski yöneticisi Foxman ise gazetenin "İsrail ve Yahudi halkına iftira attığını" savundu ve NYT aboneliğini iptal ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Foxman, gazetenin manşeti için "Bugün ön sayfasındaki İsrail ve Yahudi halkına yönelik kan iftirası yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs tarihli baskısında, 10 ve 11'inci sayfalarını İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli çocuklara ve bölgede yaşanan sorunlara ayıran NYT, kapağındaki Filistinli çocukların resminin altında, "Bu ayki çatışmalarda ilk raporlara göre, Gazze'de 18 yaş altı en az 67, İsrail'de ise iki kişi hayatını kaybetti. Onlar, doktor, sanatçı ve lider olmak istemişlerdi." ifadelerine yer vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.