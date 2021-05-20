ABD basınından ateşkes iddiası! 'Yarın yürürlüğe girebilir'

star.com.tr 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:00

The Wall Street Journal'ın ABD ve dış kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gazze'yi bombalayan işgalci İsrail ile, saldırılara roketlerle karşılık veren Hamas arasında bir ateşkes, Cuma günü yürürlüğe girebilir.



Kaynakların iddiasına göre Mısırlı yetkililer Hamas ile müzakerelerde ilerleme kaydettiğini söyledi. Aynı zamanda, İsrail askeri temsilcileri de aynı yönde tahminde bulunuyor.

The Wall Street Journal'ın ABD'li kaynakları göre de, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de ateşkesin bu hafta yürürlüğe gireceği görüşünde.

Daha önce, El Fetih hareketinin Merkez Komitesi Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril Er-Recub, Hamas hareketi ile İsrail yetkilileri arasında ateşkes konusunda 24 saat içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

Axios haber portalı da İsrail hükümetinden kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, İsrail'in saldırılarına birkaç güne daha devam edeceği bildirildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı son verilere göre, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu 19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1570 kişi de yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini, bunlardan 47 bininin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait 58 okula sığındığını kaydetti.

Öte yandan Filistin'deki direniş grupları, İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık veriyor.

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