İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8373
  • EURO
    16,313
  • ALTIN
    914.942
  • BIST100
    2172.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çok önemli iddia: Rus milyarder Abramovich Kiev'de zehirlendi!
Dünya

Çok önemli iddia: Rus milyarder Abramovich Kiev'de zehirlendi!

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich'in bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı barış müzakereleri sırasında zehirlendiği iddia edildi.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 22:47
ABONE OL

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Moskova, Lviv ve diğer şehirlerde müzakerelere katılarak ara buluculuk yapan Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı bir ekip, ay başında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Abramoviç ve heyette yer alan aralarında iki üst düzey Ukraynalı isim, göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Zehirlenme belirtileri gösterenler, bu olay için Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabalarını sabote etmeye çalışan Moskova'daki radikal grupları suçladı.

- Kurbanların hayati tehlikesi yok

Öte yandan kaynaklar, Abramoviç ve aralarında Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov'un da bulunduğu Ukraynalı müzakerecilerin hayati tehlike taşımadığı, Abramoviç ile bire bir görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de hastalıktan etkilenmediğini aktardı.

Kaynaklar, batılı uzmanların henüz bu semptomların biyolojik ya da kimyasal bir madde ya da bir çeşit elektromanyetik radyasyon saldırısı nedeniyle mi oluştuğuna ilişkin bir sonuca varamadığını belirtti.

Soruşturmayı yürüten Christo Grozev, Abramoviç ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yarın düzenlenecek barış görüşmeleri için Türkiye'ye gitmek için acele ettiğini, bu nedenle yeterli numune alamadıklarını aktararak, "Bunu yapanların amacı öldürmek değil sadece bir uyarı yapmakmış." dedi.

  • Wall Street Journal
  • rusya
  • Roman Abramovich

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.