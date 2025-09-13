İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

ABD basınından dikkat çeken ''Doha'' iddiası! Mossad reddetti

ABD basını, Mossad'ın Katar'a karadan bir operasyona karşı çıkması nedeniyle İsrail'in Doha'daki Hamas heyetini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
ABD basınından dikkat çeken ''Doha'' iddiası! Mossad reddetti
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından saldırıyla ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

Washington Post gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Katar saldırısının zamanlamasına ve şekline karşı çıktığını iddia etti.

İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; Mossad Başkanı David Barnea, Doha'daki Hamas yetkililerinin öldürülmesine ilişkin plana Katar yönetimiyle ilişkilere zarar vereceği ve ateşkes görüşmelerini engelleyeceği gerekçesiyle muhalefet etti. Bu nedenle Mossad, Hamas liderlerini kara operasyonu ile hedef almayı öngören planı uygulamayı reddetti. Gelişme üzerine ikinci seçenek olan hava saldırısına yönelen İsrail, Hamas heyetini 15 savaş uçağı ve 10 füzeyle vurdu.

ZAMANLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

İsrailli güvenlik yetkililerinin yurtdışındakiler dahil tüm Hamas liderlerinin eninde sonunda hedef alınması gerektiği konusunda hemfikir olduğu aktarılan haberde, buna rağmen pek çok kişinin saldırının zamanlamasını sorguladığı belirtildi. Katar saldırısına aşina bir kaynak, operasyon sonrasında "İsrail istediğini elde edemedi" yorumunu yaparken, bir diğer İsrailli yetkili ise "Hamas heyetini bir, iki ya da dört yıl içinde öldürebilirdik. Çünkü Mossad bunu nasıl yapacağını biliyor. Peki neden şimdi?" diye sordu.

İSRAİL KATAR'DAKİ HAMAS HEYETİNE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail salı günü Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkesi görüşen Hamas müzakere heyetini hedef almıştı. Gerçekleştirilen hava saldırısında 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hamas'ın üst düzey liderlerine karşı gerçekleştirilen operasyon, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. İsrail ordusunun, saldırının İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından gerçekleştirildiğini açıklaması dikkat çekmişti.

