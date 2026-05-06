İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2324
  • EURO
    53,1189
  • ALTIN
    6805.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD basınından Irak iddiası: Milislere destek kesilecek
Dünya

ABD basınından Irak iddiası: Milislere destek kesilecek

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada ABD'nin Irak'tan 'söz değil, somut eylem' beklediğini, bu kapsamda 'milislerin tüm devlet kurumlarından uzaklaştırılması, Irak bütçesinden aldıkları desteğin kesilmesi ve bu gruplara yapılan maaş ödemelerinin sonlandırılması' gerektiğini belirtti.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
ABD basınından Irak iddiası: Milislere destek kesilecek
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'tan "söz değil, somut eylem" beklediğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan yetkili, bu kapsamda "milislerin tüm devlet kurumlarından uzaklaştırılması, Irak bütçesinden aldıkları desteğin kesilmesi ve bu gruplara yapılan maaş ödemelerinin sonlandırılması" gerektiğini belirtti.

Irak devleti ile ülkedeki milis gruplar arasındaki ayrımın halihazırda oldukça belirsiz olduğuna dikkati çeken yetkili, atılacak somut adımların güven tesis edeceğini ve Irak'ta yeni bir düşünce yapısının benimsendiğini göstereceğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.