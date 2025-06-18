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Dünya

ABD basınından İran iddiası: Trump saldırı planını onayladı

ABD basını, Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak henüz nihai onayı vermediğini açıkladı. Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'ın Beyaz Saray'a gelmek istediğini iddia etti. İran cephesi ise Trump'ın aksine, 'Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi.' demişti.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
ABD basınından İran iddiası: Trump saldırı planını onayladı
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum." şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası'nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız." dedi.

TRUMP: İRAN BEYAZ SARAY'A GELMEK İSTİYOR

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, "İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor." şeklinde konuştu.

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelebileceğini belirterek, bu konuda kapının halen açık olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD BASININDAN TRUMP, "İRAN'A YÖNELİK SALDIRI PLANINI ONAYLADI" İDDİASI

ABD basında çıkan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığı ancak İran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için harekete geçmeyi ertelediği öğrenildi.

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