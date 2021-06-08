AA 08 Haziran 2021 Salı 07:30 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 07:31

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından Ulusal Kültür Sarayı'nda kabul edildi.

Harris ile Giammattei, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Harrris'in ziyaretinin önemine değinen Giammattei, "Burada olmanız bizim için çok önemli. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele gibi ortak hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

- Giammatei, göçmen krizine dikkat çekti

Giammattei, son zamanlarda artan göçmen krizinin büyük sorun teşkil ettiğinin altını çizerek, "Birlikte çalışmamızı gerektiren çok şey var. İnsanların burada yaşama fırsatları bulmaları ve onları başka yerde aramamaları gerekiyor." dedi.

Harris'in ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Giammattei, "Burada olduğunuz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris ise Guatemala ile yasa dışı göç, şiddet ve yolsuzluk konularını ele almak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, ABD Başkan Yardımcısı olarak ilk yurt dışı seyahatim. Dünya birbirine bağlı, sorunları çözmek için birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlerin durumunu hatırlatan Harris, birçok insanının, doğduğu topraklarda evini kolaylıkla terk etmek istemeyeceğini vurgulayarak, "Bunun çeşitli nedenleri var, Guatemala'nın inanılmaz kaynaklara sahip bir ülke olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

- ABD göçmenleri geri çevirecek

Harris, ABD'ye yasadışı yollarla gelecek Guatemalalı göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceği konusunda uyarıda bulundu.

Harris'e Guatemala ziyareti sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'in Latin Amerika özel danışmanı Juan Gonzalez ve Orta Amerika'nın Kuzey Üçgeni özel elçisi Ricardo Zuniga de eşlik etti.

Harris'in, Guatemala ziyaretinin ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelmesi bekleniyor.