İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7735
  • EURO
    33,1334
  • ALTIN
    1994.87
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a salvo! ''Hizmete hazırım''
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a salvo! ''Hizmete hazırım''

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkede Başkan Joe Biden'ın yaşı nedeniyle tartışmalar sürerken, 'Hizmet etmeye hazırım.' mesajı verdi.

13 Şubat 2024 Salı 00:36 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Biden'a salvo! ''Hizmete hazırım''
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın yaş tartışmalarına ilişkin Wall Street Journal'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Muhabir, Harris'a, Biden hakkında yaş tartışmaları olduğunu anımsatarak, kendisinin seçmeni ikna etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Harris ise "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Harris, kendisindeki liderlik kapasitesinin diğer insanlar tarafından da görüldüğünü kaydetti.

BİDEN'IN YAŞ TARTIŞMASI

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

BİDEN'DAN "HAFIZAM İYİ DURUMDA" MESAJI

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

Biden ise Hur'un raporuna, "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." ifadeleriyle tepki verdiği basın toplantısında, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem olmuştu.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yapmıştı.

  • biden
  • harris

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.