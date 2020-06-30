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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Arizona ziyaretini ertelemekten vazgeçti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, son günlerde ülkede en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü eyaletlerden Arizona'ya yapacağı ziyareti ertelemekten vazgeçti.

AA30 Haziran 2020 Salı 07:39 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 07:47
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ABD'de Kovid-19 vakaları artışa geçerken, üst düzey devlet yetkililerinin eyaletlere yapacağı ziyaretler de tartışılmaya devam ediyor.

Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, daha önce erteleneceği açıklanan Arizona ziyaretinin tekrar Pence'in programına eklendiği belirtildi.

Açıklamada, Pence'in burada Arizona Valisi Doug Ducey ile Kovid-19 salgınına ilişkin istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Arizona, ABD'de son günlerde yeniden yükselişe geçen Kovid-19 vakalarının en sıcak noktalarından birisi olarak öne çıkıyor.

Cumartesi günü, Pence'in Arizona'ya yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

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