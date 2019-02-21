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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Guaido'ya destek için Kolombiya'ya gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido'ya destek vermek amacıyla 25 Şubat'ta Kolombiya'ya gidecek.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Pence'in ABD Başkanı Donald Trump adına Bogota'ya gideceği bildirilen açıklamada, "Geçici devlet başkanı Juan Guaido'ya ABD'nin sarsılmaz desteğini dile getirecek olan Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Venezuela halkının demokrasi için verdiği mücadeleye de desteğini yineleyecek." ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika ülkelerini bir araya getiren Lima Grup'un düzenleyeceği toplantıda ilgili ülke temsilcilerine de seslenecek olan Pence'in, özellikle ABD'den Venezuela'ya gönderilen ve sınırda bekletilen "insani yardımların" ülkeye girişi konusunu ele alması bekleniyor.

Venezuela'daki kriz

Venezuela'da devam eden siyasi krizle ilgili olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son açıklamasında "halkı korumak için" Brezilya sınırının kapatılacağını bildirmişti.

Maduro, muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

Kolombiya'nın ardından Brezilya da Venezuela sınırına "insani yardım" göndereceğini açıklamıştı. Caracas, "yardım" dağıtım merkezi olarak kullanılacağı açıklanan Hollanda'nın kontrolündeki Curacao Adası'yla deniz ve hava ulaşımını da askıya almıştı.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor. Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

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