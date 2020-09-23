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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı havada tehlike atlattı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca zorunlu dönüş yaptı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 07:24
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği New Hampshire eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı.

ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını belirtti.

Uçağın önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanına geri döndüğünü belirten yetkili, Pence ve ekibinin başkent Washington DC'ye bir kargo uçağı ile geri dönmesinin beklendiğini vurguladı.

ABD'de "Air Force One (Hava Gücü 1)" isimli özel uçak, ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken, "Air Force Two (Hava Gücü 2)" isimli uçak da başkan yardımcısının kullanımına veriliyor.

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