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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Rusya ile müzakerelere başlamasını savunarak, 'Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz? Çatışmayı gerçekten sona erdirmek istiyorsanız savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız.' dedi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Vance, eski Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'da bulunmayan liderliğin 20 Ocak'tan bu yana olduğunu savundu. Vance, savaşı durdurma konusunda çok çalıştıklarını ancak sonuç için henüz erken olduğunu belirtti.

ABD'nin Rusya ile müzakerelere başlamasının bazı kesimlerde şaşkınlık yarattığını anlatan Vance, "Bazıları 'Neden Rusya ile konuşuyorsunuz?' diyorlar. Peki Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz? Çatışmayı gerçekten sona erdirmek istiyorsanız savaşa dahil olan herkesle konuşmalısınız." diye konuştu.

Vance, Trump'ın bu konuda harekete geçmesinin nedeninin "iki taraftan da binlerce insanın ölümünü durdurmak" olduğunu ifade ederek, "(Trump) Avrupa'ya kalıcı barış getirmek istiyor. Barış Rusya'nın da çıkarınadır, Ukrayna'nın da çıkarınadır, Avrupa'nın da çıkarınadır; ancak en önemlisi barış Amerikan halkının da çıkarınadır." yorumunu yaptı.

Trump'ı "barışın yanında duran başkan" olarak nitelendiren ABD Başkan Yardımcısı, üç yıllık savaşın ardından Avrupa'nın ilk kez gerçekten barışın eşiğine geldiğine inandığını vurguladı.

GAZZE'DEKİ ESİRLER KONUSU

Öte yandan Vance, Biden döneminde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik hiçbir şeyin yapılmadığını savunarak, Trump'ın seçimleri kazanır kazanmaz bu konuda somut adımlar attığını ifade etti.

Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalıştıklarını kaydeden JD Vance, bu süreçte özellikle Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çok çaba gösterdiğini kaydetti.

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