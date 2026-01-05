İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0437
  • EURO
    50,2938
  • ALTIN
    6112.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde şüpheli olay: Güvenlik güçleri harekete geçti
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde şüpheli olay: Güvenlik güçleri harekete geçti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletindeki evinde adli bir olay yaşandığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde şüpheli olay: Güvenlik güçleri harekete geçti
ABONE OL

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Vance'in Ohio'daki evinde adli bir olay meydana geldi.

Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı.

VANCE AİLESİ EVDE YOKTU

Söz konusu kişinin eve girmediği belirtilirken, Vance ailesinin de olay esnasında evde olmadığı aktarıldı.

EVİN CAMLARI KIRIKTI

Gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı soruşturuluyor.

Öte yandan, yerel basındaki görüntülerde evin camlarının kırık olduğu görülürken, olayın mahiyetine dair detaylar henüz kesinleşmedi.

  • JD Vance evi
  • adli olay
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.