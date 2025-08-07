İSTANBUL 30°C / 24°C
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in kano tutkusu ülkeyi karıştırdı! Nehrin su seviyesi yükseltildi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ailesiyle kano turu yaptığı seyahat için Ohio'daki nehrin su seviyesinin yükseltildiği iddia edildi. Bu durum, Başkan Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından ülkede tartışmalara neden oldu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 16:11
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in kano tutkusu ülkeyi karıştırdı! Nehrin su seviyesi yükseltildi
İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 41'inci doğum günü için 2 Ağustos'ta Ohio eyaletine ailesiyle kano turu yaptığı seyahate ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre Vance'in ekibinin, kano turu için nehrin sularının yükseltilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinden (USACE) yapılan açıklamada, ABD Gizli Servisinin bu talebinin, Vance ve ekibinin "güvenliği" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

The Guardian'a konuşan yetkili ise bunun sadece güvenlik için değil ideal kano koşullarının oluşturulması amacıyla yapıldığını savundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine dayandırılan haberde ayrıca, Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak nehrin su seviyesinin arttığı görüldü.

USACE'nin nehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde su seviyesiyle oynadığı biliniyor, The Guardian'a konuşan yetkililere göre ise bu genelde kişisel talepler için geçerli olmuyor.

KANO TUTKUSU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu durum, Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından Başkan Yardımcısı Vance'in kamu altyapı kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanıp kullanmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Bu iddialara ilişkin Vance veya ekibinden henüz yanıt gelmedi.

