ABD Başkanı Biden, Avrupa turuna çıkacak

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 9-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Jean-Pierre, Biden'in Avrupa turunun ilk ayağı olan İngiltere'nin başkenti Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geleceğini aktardı.

Biden'ın İngiltere'nin ardından 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılacağını ifade eden Jean-Pierre, NATO Zirvesi'nin ardından 13 Temmuz'da ise Biden'ın, ABD-İskandinav Liderler Zirvesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gideceğini açıkladı.