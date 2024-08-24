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Dünya

ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile görüşerek Kahire'de devam edecek Gazze'de ateşkes görüşmeleri öncesinde son durumu değerlendirdi ve ateşkesin aciliyetine vurgu yaptı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamalara göre, Biden, Sisi ve Şeyh Temim ile dün ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

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Biden, iki liderle yaptığı görüşmelerde, ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemine vurgu yaparak, masada bulunan önerinin ateşkesle ilgili başlıklar konusunda taraflar arasındaki makası kapatabilecek bir metin olduğunu belirtti.

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Kahire'de devam edecek ateşkes müzakereleri öncesinde Biden ile Sisi ve Şeyh Temim, anlaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çabaları da ele aldı.

'YAPICI ŞEKİLDE İLERLİYOR' MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine yönelik yapılan görüşmelere ilişkin basın mensuplarına, müzakerelerin "yapıcı şekilde ilerlediğini" açıklamıştı.

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Hamas Hareketi'nden bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin devam eden müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

Hamas heyetinin Kahire'ye gidişi öncesinde İsrail güvenlik heyetinin yanı sıra müzakerelere katılmak üzere ABD heyeti de iki gün önce Kahire'ye gitmişti. Ateşkes müzakerelerinin bu akşam ya da yarın başlaması bekleniyor.

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