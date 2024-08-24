Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamalara göre, Biden, Sisi ve Şeyh Temim ile dün ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e gereken cevabı uygun zamanda vereceğiz Biden, iki liderle yaptığı görüşmelerde, ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemine vurgu yaparak, masada bulunan önerinin ateşkesle ilgili başlıklar konusunda taraflar arasındaki makası kapatabilecek bir metin olduğunu belirtti. Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisini vurdu Kahire'de devam edecek ateşkes müzakereleri öncesinde Biden ile Sisi ve Şeyh Temim, anlaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çabaları da ele aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerine yönelik yapılan görüşmelere ilişkin basın mensuplarına, müzakerelerin "yapıcı şekilde ilerlediğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü Hamas Hareketi'nden bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin devam eden müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye gideceği bildirilmişti.

Hamas heyetinin Kahire'ye gidişi öncesinde İsrail güvenlik heyetinin yanı sıra müzakerelere katılmak üzere ABD heyeti de iki gün önce Kahire'ye gitmişti. Ateşkes müzakerelerinin bu akşam ya da yarın başlaması bekleniyor.