ABD Başkanı Biden Mısır, Kamboçya ve Endonezya'yı ziyaret edecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın Kuzey Afrika ve Asya'ya gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını paylaştı.

Biden'ın ABD saatiyle bu akşam COP27'nin yapıldığı Mısır'ın Şarm El Şeyh kenti için yola çıkacağını belirten Sullivan, Biden'ın burada ABD'nin temiz enerjiye yaptığı katkıları anlatacağını belirtti.

Sullivan, Biden'ın burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile de bir araya geleceğini belirterek, iki liderin birçok ikili ve bölgesel konuları ele alacağını söyledi.

Biden'ın cumartesi günü ABD- ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Kamboçya'ya geçeceğini bildirerek, burada Kamboçyalı yetkililer ile bir araya geleceğini aktardı.

Sullivan, Biden'ın Kamboçya'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile üçlü bir görüşme yapacağını söyleyerek, burada özellikle Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı füze denemelerinin ele alınacağını belirtti.

Biden'ın daha sonra G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'na gideceğini aktaran Sullivan, Biden'ın burada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini söyledi.

Sullivan, Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin de Endonezya'da gerçekleşeceğini belirterek, Biden'ın burada İtalya ve İngiltere Başbakanları ile de ilk kez ikili görüşmeler yapacağını aktardı.