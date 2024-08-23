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Dünya

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Philadelphi Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekilin

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 22:21 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Philadelphi Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekilin
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ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri devam ediyor. Hamas'ın katılmadığı müzakerelerde Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı ile Netzarim Kavşağı üzerindeki İsrail işgalinin sona erdirilmesi de konuşulan konular arasında yer alıyor.

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BİDEN VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndaki durumu ele aldığını aktardı. Axios'un 3 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden Netanyahu'dan askerlerini Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi. İsrail Başbakanı ise, anlaşmayı ilerletmek için askerlerini bir mevziden geri çekmeyi kabul etti. Biden ayrıca, Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasında sınırın geri kalanını tutmaya devam etmesi talebini destekledi.

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İSRAİL HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Netanyahu'nun ismi açıklanmayan danışmanlarından biri Axios'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sadece Philadelphia Koridoru üzerindeki bir mevziyi birkaç yüz metre kaydırmayı kabul ettiğini ve bunun İsrail'in sınırdaki operasyonel kontrolünü etkilemeyeceğini söyledi.

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