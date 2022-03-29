ABD Başkanı Biden: Putin'in ne düşündüğü umurumda değil

ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında daha önce Rusya'da rejim değişikliği çağrısında bulunmasına ilişkin konuştu. Biden, açıklamasında aslında rejim değişikliği çağrısında bulunmadığını ve yalnızca kendi görüşlerini ifade ettiğini vurgulayarak, "Putin'in davranış biçimine ve eylemlerine karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. O zaman ya da şimdi, herhangi bir rejim değişikliğini ifade etmiyordum" dedi.

Söz konusu konuşmasında Rus halkına seslendiğini ifade eden Biden, "Konuşmamın son kısmında Rus halkına sesleniyordum ancak bunu sadece Rus halkına değil, tüm dünyaya iletiyordum. Bu, bu tür davranışlar tamamen kabul edilemez. Bununla başa çıkmanın yolu, NATO'yu tamamen birlik içinde tutmak, güçlendirmek ve elimizden geldiğince Ukrayna'ya yardım etmektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırabileceği yönündeki iddialar hakkında Putin'in bu açıklamaları tırmandırıcı olarak görüp görmemesinin umurunda olmadığını belirten Biden, "Ne düşündüğü umurumda değil. Yapacağını yapacak. Son zamanlardaki davranışları göz önüne alındığında, insanlar onun düşündüğü şeyi yapacağını anlamalı" dedi.

Biden, "Bu yorumların çatışmayı tırmandırabileceği veya NATO'yu zayıflatabileceği konusunda hiç endişe duymuyorum. NATO hiçbir zaman bugün olduğu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal silahlar önemli bir yanıt getirecektir"

Biden ayrıca daha önceki bir açıklamasındaki Rusya'nın herhangi bir kimyasal saldırısının aynı şekilde bir yanıtı tetikleyeceğine ilişkin sözlerine değinerek, "Elbette bu önemli bir yanıt getirecektir ancak burada ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.

Biden'dan ABD'ye bütçe paketi

ABD'nin mali bütçe planına ilişkin açıklamalarda da bulunan Biden, "Bugün yayınladığım bütçe, ABD halkına karşı mali sorumluluğa, emniyet, güvenlik ve daha iyi bir ABD inşa etmek için sorumluklara sahip olduğumuza dair net bir mesaj gönderiyor" dedi.

Biden, bütçe açığını azaltma hedefleri hakkında, "Bir önceki yönetim hepinizin bildiği gibi rekor bütçe açıkları verdi. Benim yönetimim bunu tersine çeviriyor. Geçen yıl bütçe açığını 350 milyar dolardan fazla azalttık. Bu yıl, açığı 1 trilyon 300 milyar dolardan fazla azaltma yolundayız. Bu, ABD tarihindeki açıkta bir yıllık en büyük düşüş olacak" ifadelerini kullandı.

"Yılda 400 bin dolardan daha az kazanan ek vergi ödemeyecek"

Biden, başkan olduğundan bu yana ABD'de 6,7 milyon kişiye iş oluşturulduğunu ve yüzde 5,7'lik bir GSYİH büyümesi sağlandığını söyleyerek, mali durumun iyileştiğini belirtti. Biden ayrıca ABD'de yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimsenin federal vergilerde daha fazla vergi ödemeyeceğini ifade ederek, "Planıma göre yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimse tek kuruş ek vergi ödemeyecek" dedi.

"Bütçe yurt dışında ve ülkede güvenlik sağlayacak"

Biden, "Bütçe ayrıca yurt dışındaki ve ülkedeki güvenliği de ele alıyor. İlk olarak polisimize fon sağlayarak, onlara eğitim ve ihtiyaç duyduğu tüm araçları sağlayarak topluluklarımızı tamamen güvence altına alacağız. Aynı zamanda Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ve bunun ekonomik, insani ve güvenlikle ilgili sonuçlarına güçlü bir şekilde yanıt vermek için de ek fon sağlayacağız" dedi.