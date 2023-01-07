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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında ''demokrasi'' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 00:09 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında ''demokrasi'' vurgusu
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Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.

Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
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