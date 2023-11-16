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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'yi kızdıracak sözler

ABD Başkanı Joe Biden, yüz yüze görüşmelerinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'hala diktatör olarak gördüğünü' belirtti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan Çin Devlet Başkanı Şi'yi kızdıracak sözler
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CNN'in haberine göre, Biden, Şi ile San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" ifade eden Biden, "Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." şeklinde konuştu.

Biden, yine de Şi ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD ve Çin dün, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması konusunda anlaşmıştı.

- BİDEN, DAHA ÖNCE DE Şİ'YE "DİKTATÖR" İMASI YAPMIŞTI

California'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "yorumların gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.

  • Joe Biden
  • Şi Cinping

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