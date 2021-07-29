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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını bildirdi.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:55
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğu vurgulandı.

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