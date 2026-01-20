ABD Başkanı Donald Trump: Başkan Erdoğan'ı çok seviyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Trump, 'Başkan Erdoğan'ı seviyorum' dedi. Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.
HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 23:26 - Güncelleme:
