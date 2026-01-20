ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Trump, "Başkan Erdoğan'ı seviyorum" dedi. Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.