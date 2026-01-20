İSTANBUL 6°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
  • ABD Başkanı Donald Trump: Başkan Erdoğan'ı çok seviyorum
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Başkan Erdoğan'ı çok seviyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Trump, 'Başkan Erdoğan'ı seviyorum' dedi. Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.

20 Ocak 2026 Salı 23:26
ABD Başkanı Donald Trump: Başkan Erdoğan'ı çok seviyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu. Trump, "Başkan Erdoğan'ı seviyorum" dedi. Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.

