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Dünya

Trump'tan Kongre baskını hakkında açıklama: Şiddet istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, 'Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim.' açıklamasında bulundu.

AA12 Ocak 2021 Salı 18:37 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:57
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 ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hususunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi.

Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi.

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