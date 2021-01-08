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Dünya

Trump'tan Biden'a rest: Törene katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlık görevini devralma törenine katılmayacağını açıkladı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 18:58 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 19:08
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.

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