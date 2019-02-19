ABD Başkanı Donald Trump: Maduro vatansever değil, Küba’nın kuklası

Venezuela’daki yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında bir açıklama daha yaptı. Miami'deki Uluslararası Florida Üniversitesinde düzenlenen bir programda konuşan Trump, ülkesinin Venezuela halkına yakın olduğunu söyleyerek yönetimde barışçıl bir geçiş olması yönünde çağrısında bulundu. Maduro’yu ise diktatör olarak adlandıran Trump, "Nicols Maduro, Venezuelalı bir vatansever değil, Küba’nın kuklası" dedi.