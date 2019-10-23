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ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

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