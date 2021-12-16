İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8269
  • EURO
    16,7902
  • ALTIN
    847.799
  • BIST100
    2162.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Joe Biden, Kennedy'nin kızını aday gösterdi
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Kennedy'nin kızını aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 01:57 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 01:57
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.