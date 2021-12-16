ABD Başkanı Joe Biden, Kennedy'nin kızını aday gösterdi

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 01:57 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 01:57

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.