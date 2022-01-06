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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı suçladı: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskınının 1. yılında konuştu. Biden, '6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediler, Eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi' dedi.

İHA6 Ocak 2022 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:54
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskınının 1. yılında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD'nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.

Biden, "6 Ocak'ta insanların iradesini yok etmek istediler, Eski başkan seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi" dedi.

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