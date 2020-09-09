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Dünya

ABD Başkanı Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından '2021 Nobel Barış Ödülü''ne aday gösterildi .

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 12:38
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