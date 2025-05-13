ABD Başkanı Donald Trump, Suudi-ABD Yatırım Fonu'nda açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

ABD uzun yıllar yanlış yol izledi. Artık yükselme dönemindeyiz. İyi iş çıkarıyoruz, heyecan verici bir dönem.

Çin anlaşmayı kabul etti.

Hepimiz umut etmeliyiz ki yeni Suriye hükümeti istikrarı sağlamada başarılı olsun

Hiç kimse Amerika gibi askeri ekipman imal etmez. Uçakların, füzelerin, denizaltıların en ölümcül silahları Amerika üretir. 142 milyar dolarlık Amerikan askeri ekipmanı satın alınması da tabi ki tarihteki en büyük alım antlaşması olarak Suudi dostlarımız tarafından gerçekleştirildi

Buradaki değişim inanılmaz. Burada geçmişten ayrılıp yeni bir dünya inşa ediyorlar.

İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz.

Suudi ekonomisinin büyük bir kısmı artık petrolden daha büyük. Tabi ki her zaman petrol çok büyük bir canavar olacak ama düşünün petrolü bile geride bırakmış durumda diğer sektörler