ABD Başkanı Trump: Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, yıl sonunda görevinden ayrılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin yıl sonuna doğru görevinden ayrılacağını duyurdu.
- AA
ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "John Kelly, yıl sonuna doğru ayrılacak." dedi.
Beyaz Saray Genel Sekreteri için "Harika bir adam." ifadesini kullanan Trump, Kelly'nin yerine kimin geleceğini ise daha sonra açıklayacağını belirtti.
ABD basınında yer alan haberlerde, Kelly'nin yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Nicholas Ayers'in getirileceği iddia edildi.
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