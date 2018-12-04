ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: Unutmayın, ben 'Vergi Adam'ım

İki ülke arasında yetkililerin müzakereleri sürdürdüğünü söyleyen Trump, birçok ülkeyle gerçekleştirilen gümrük vergisi görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Çin ile müzakerelerin başladığına hatırlatan Trump, "Ancak bu sınırlı bir süreç, Çin Devlet Başkanı Şi ile Arjantin'deki görüştüğümüz günden 90 gün sonra sona erecek." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çin'in birçok tarımsal ürün satın almaya başlaması gerekiyordu. Başkan Şi ve ben bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini istiyoruz ve muhtemelen de girecek." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, "Unutulmamalıdır ki ben bir 'gümrük vergisi' adamıyım" diyerek Çin'i, müzakerelerin sonuç vermemesi halinde yaptırımları yürürlüğe almakla tehdit etti.