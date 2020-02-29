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Dünya

Trump'tan Patriot açıklaması: Erdoğan ile konuşuyoruz

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu açıkladı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi22:57 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:17

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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