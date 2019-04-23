ABD Başkanı Trump: Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar

Ülkesindeki basın kuruluşlarıyla yoğun bir çatışma halinde olan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New York Times (NYT) gazetesine ve gazetenin yazarlarından Paul Krugman’a tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, “NYT’nin 2016 seçimlerinden sonra olduğu gibi, benden ikinci kez özür dileyip dilemeyeceğini merak ediyorum. Bu kez, çok daha büyük ve daha iyi bir özür gerekiyor. Dizleri üzerine çöküp af için yalvaracaklar.” ifadelerini kullandı.

NYT’yi “yalan haberci” olarak nitelendiren Trump, “NYT yazarı Paul Krugman, tıpkı NYT gibi bütün güvenirliğini kaybetti. Piyasanın çökeceğini söyledi, ama olan şey, sadece kırılan yüksek rekorlardır.” dedi.

ABD Başkanı Trump, art arda sıraladığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Radikal Sol Demokratlar, yalan haber medyasının başındaki liderleriyle birlikte tamamen zıvanadan çıktılar. Bunun da, Cumhuriyetçi gündemin tıkır tıkır işlediğini gösterdiğini düşünüyorum. Eski günlerde ABD Başkanı olanlar, iyi bir ekonomiye sahip olmaları durumunda eleştirilmezlerdi. Bugün belki de ülke tarihinin en iyi ekonomisine sahibim. Ana akım medya için bu hiçbir şey ifade etmiyor olabilir, ama edecek!”

TRUMP’IN TEPKİSİNİ ÇEKEN YAZI: “CUMHURİYETÇİLER GEREKİRSE ÜLKEYİ BİLE SATMAYA HAZIR”

Paul Krugman imzası taşıyan ve Cumhuriyetçi Parti’ye atıfla “Artık Amerikan değerlerine inanmayan bir parti” ön yazısıyla okuyucuya sunulan NYT haberinde, ABD Başkanı Trump’ın “yalan haber” dediği her şeyin doğru çıktığı kaleme alındı.

Trump yönetiminin ekonomi politikalarının eleştirildiği yazıda büyük vergi kesintilerinin varlıklı kesime yaradığı belirtilerek, “Cumhuriyetçi Parti’nin modern versiyonu, varlıklı kesimin vergi kesintilerini sağlamak için gerekirse Amerika’yı bile satmaya hazırdır.” ifadelerine yer verildi.