ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.



Trump, şöyle devam etti:



"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KATAR: İLK AŞAMA İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurusunun ardından Katar da Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN ATEŞKESE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı'nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.

