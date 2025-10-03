İSTANBUL 23°C / 16°C
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu: Venezuela açıklarında bir tekne hedef alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında 25 ila 50 bin kişinin ölümüne yol açabilecek kadar uyuşturucuyla yüklü olduğunu iddia ettiği bir teknenin vurulduğunu açıkladı.

3 Ekim 2025 Cuma 22:07
ABD Başkanı Trump duyurdu: Venezuela açıklarında bir tekne hedef alındı
ABD'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında Güney Amerika açıklarındaki saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Venezuela'dan yola çıkan bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesinin daha vurulduğunu açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 25 bin ila 50 bin kişinin ölümüne neden olacak kadar uyuşturucuyla yüklü bir tekne, Venezuela kıyılarının açıklarında ABD bölgesine girmeden vuruldu" ifadelerini kullandı.

HEGSETH: "ABD'YE YÖNELİK SALDIRILAR SON BULANA KADAR BU SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın emri doğrultusunda, ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş unsurlara bağlı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül bir operasyon düzenledim. Gemide bulunan 4 erkek narko-terörist öldürülürken, hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Operasyon, geminin büyük miktarda uyuşturucu taşıdığı ve ABD'ye yöneldiği sırada, Venezuela açıklarında, uluslararası sularda gerçekleştirildi. İstihbaratımız, geminin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, gemidekilerin narko-teröristler olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu transit rotasında faaliyet gösterdiklerini açıkça teyit etti. Amerikalılara yönelik saldırılar sona erene kadar bu tür operasyonlar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

