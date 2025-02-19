ABD Başkanı Trump: Elon Musk 'çıkar çakışması' olan işlere dahil olmayacak

ABD Başkanı Trump, Amerikalı milyarder iş adamı ve kıdemli danışmanı Musk ile Fox News kanalında yayınlanan ortak bir röportaja katıldı.

Trump, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi, gereksiz masrafların ortadan kaldırılması ve kurumlar üzerindeki harcama yüklerinin azaltılması konularında çok iyi bir iş çıkardığını kaydetti.

Musk'ın çok zeki ve yaratıcı düşünen bir isim olduğunu anlatan Trump, bu sebeple Musk ile çalıştığını ve şu ana dek federal kurumlarla ilgili yapılan işlerden memnun olduğunu vurguladı.

Trump, kendisine ait birçok şirket bulunan ve federal kurumlardan birçok ihale almış bulunan Musk'ın kendi işleriyle devletin işlerinin çakışması durumunda nasıl davranacağına ilişkin soruya, "O zaman bunlara dahil olmayacak. Kendisi de zaten böyle bir şey istemez." diye yanıt verdi.

Musk da bu konularda dikkatli olmaya çalıştığını ifade ederek, "Ben Başkan'dan hiçbir şey istemedim. Eğer öyle bir durum (çıkar çakışması) olursa kendimi (o işlerden) geri çekerim." değerlendirmesini yaptı.

Musk'tan "çok iyi bir insan" ve "çok iyi bir vatansever" diye bahseden Trump, Musk'ın Tesla şirketinin olumsuz etkilenebileceği "elektrikli araç sübvansiyonlarını" düşürme kararına rağmen Amerikalı milyarderin bundan hiç şikayetçi olmadığını ve "bir yolunu bulacağını" söyledi.

Amerikan kamuoyunda Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Musk'ın federal kurumlarla iş yaparken aynı zamanda federal kurumlar üzerinde denetleme görevi yürütmesinin zaman zaman çıkar çakışması yaratabileceği tartışması devam ediyor.

Trump, daha önceki bazı açıklamalarında da böyle bir durumda Musk'ın söz konusu işlere dahil olmayacağını ifade etmiş, Musk da Trump'ın bu sözlerini teyit etmişti.

ELON MUSK, UZAYDA MAHSUR KALAN NASA ASTRONOTLARINI GERİ GETİRME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Amerikalı milyarder iş adamı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirmek için yaklaşık 4 hafta içinde kurtarma uçuşunu gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News kanalında yayınlanan ortak röportajda soruları yanıtlayan Elon Musk, uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Musk, NASA astronotlarının uzayda siyasi nedenlerle Joe Biden yönetimi tarafından bilinçli olarak bırakıldığını savunarak onları kurtarma operasyonu için operasyon hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

Musk, "Rehavete kapılmak istemiyoruz ama astronotları uzay istasyonundan daha önce birçok kez ve her zaman başarıyla geri getirdik. Sanırım dört hafta içinde (kurtarma) uçuşunu yapacağız. Ama son derece temkinli devam etmek zorundayız." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump da Biden'ın astronotları uzayda bıraktığını ve bunun kötü bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Trump, geçen ay, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

- UZAYDA MAHSUR KALAN NASA ASTRONOTLARI

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

TRUMP'IN İMZALADIĞI KARARNAMEYLE BEYAZ SARAY'IN BAĞIMSIZ KURULUŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARTACAK

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle, bağımsız kuruluşlar, yönetmeliklerini Beyaz Saray'a sunacak.

Beyaz Saray tarafından, Başkan Trump'ın bağımsız kuruluşlara ilişkin imzaladığı kararname yayımlandı.

Söz konusu kuruluşların önemli yönetmeliklerini incelenmek üzere Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine sunmaları gerektiği belirtilen kararnamede, bu kuruluşlara ayrıca "performans değerlendirmesi" yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi sözde bağımsız kuruluşlar, Başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük bir güç kullanmıştır." ifadeleri yer aldı.

TRUMP'TAN TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ KOLAYLAŞTIRACAK DÜZENLEME

ABD Başkanı Donald Trump, tüp bebek tedavisine (IVF) erişimin genişletilmesi ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, imza attığı yeni başkanlık kararnamelerini duyurdu.

Trump, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Seçim kampanyası döneminde Trump, kürtaj karşıtı açıklamalarının yanı sıra tüp bebek tedavisinin herkes için karşılanması çağrısında bulunmuştu.

Trump ayrıca, "yönetimde radikal şeffaflık" başlığını içeren bir diğer kararnameye imza atarak tüm federal kurumların bütçe ve harcamalar konusunda daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.