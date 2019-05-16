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ABD Başkanı Trump, Güney Kore'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek ay Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve iş birliği konularını görüşmek üzere Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi için bölgeye düzenleyeceği gezinin bir parçası olarak Güney Kore'yi de ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, yaptığı açıklamada, "İki lider, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve Güney Kore-ABD ittifakının güçlendirilmesi yoluyla kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik yolları görüşmeyi planlıyor." dedi.

Ko, Seul ve Washington'ın, Trump’ın yakında yarımadaya yapacağı ziyaret kapsamında ek diplomatik istişarelerde bulunma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından, Trump'ın ziyaretinin ayrıntıları ve özel gündem maddelerinin formatıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Moon'un, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan nihai ve tam olarak doğrulanmış şekilde arındırılmasını başarma çabalarına yönelik yakın iş birliğini sürdüreceği ve iki ülke arasındaki ittifakı destekleme konusunda görüşeceği" kaydedildi.

Trump'ın Güney Kore'ye ziyaretinin tam tarihi açıklanmadı.

G20 Zirvesi, Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Trump, Kasım 2017'de Asya turunun ikinci durağı olarak Güney Kore'yi ziyaret etmişti.

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